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В США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceX
15.3.2020 20:18
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах за несколько секунд до старта было принято решение об отмене запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой группой из шестидесяти мини-спутников.
Как стало известно, причиной этого стали проблемы, выявленные в работе двигательной установки.
О случившемся рассказывает американская компания-разработчик SpaceX. Предполагалось, что двухступенчатая ракета SpaceX будет запущена со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал во Флориде в 9:22 по времени Восточного побережья США (16:22 по Москве).
По словам разработчиков, Falcon 9 могла вывести на орбиту очередную партию интернет-спутников. Шестьдесят устройств предназначались для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
О том, когда может состояться повторная попытка, пока информации не поступало.
Ранее в РАН сообщили о подготовке официального письма в ООН в связи со спутниками Starlink, которые мешают исследователям вести наблюдения за звездами. Как отмечал тогда руководитель группы переменных звезд Института астрономии РАН Николай Самусь, нельзя губить наземную астрономию.
В SpaceX еще несколько лет назад выразили намерение запустить и вывести на орбиту примерно двенадцать тысяч коммуникационных спутников, способных работать на различных длинах волн. В минувшем октябре в компании пояснили, что количество объектов может оказаться более значительным.
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