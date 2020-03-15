ИнтерНовости - новости в стране и мире
Единственным континентом без COVID-19 осталась Антарктида
Единственным континентом без COVID-19 осталась Антарктида
Американского политика подозревают в наркомании и гомосексуализме
Американского политика подозревают в наркомании и гомосексуализме
В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Со следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматическиСо следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматически
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOVПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOV
В Чите по жилому дому выстрелили из вертолетной пушкиВ Чите по жилому дому выстрелили из вертолетной пушки
В США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceXВ США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceX
В Москве найдено тело сотрудника ФСОВ Москве найдено тело сотрудника ФСО

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 18. Слабое звеноЦветы жизни. 18. Слабое звено
Цветы жизни.17. Повороты судьбыЦветы жизни.17. Повороты судьбы
Цветы жизни. 16. Всадник без головыЦветы жизни. 16. Всадник без головы
Цветы жизни. 15. Капитан и русалкаЦветы жизни. 15. Капитан и русалка
Цветы жизни. 14. Артисты погорелого театраЦветы жизни. 14. Артисты погорелого театра

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceX


15.3.2020 20:18
В США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceXФото: vk.com

В Соединенных Штатах за несколько секунд до старта было принято решение об отмене запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой группой из шестидесяти мини-спутников.

Как стало известно, причиной этого стали проблемы, выявленные в работе двигательной установки.

О случившемся рассказывает американская компания-разработчик SpaceX. Предполагалось, что двухступенчатая ракета SpaceX будет запущена со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал во Флориде в 9:22 по времени Восточного побережья США (16:22 по Москве).

По словам разработчиков, Falcon 9 могла вывести на орбиту очередную партию интернет-спутников. Шестьдесят устройств предназначались для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

О том, когда может состояться повторная попытка, пока информации не поступало.

Ранее в РАН сообщили о подготовке официального письма в ООН в связи со спутниками Starlink, которые мешают исследователям вести наблюдения за звездами. Как отмечал тогда руководитель группы переменных звезд Института астрономии РАН Николай Самусь, нельзя губить наземную астрономию.

В SpaceX еще несколько лет назад выразили намерение запустить и вывести на орбиту примерно двенадцать тысяч коммуникационных спутников, способных работать на различных длинах волн. В минувшем октябре в компании пояснили, что количество объектов может оказаться более значительным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенкомВ Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенком
Общественники из разных стран просят спасти часовню с фресками Рериха в ПсковеОбщественники из разных стран просят спасти часовню с фресками Рериха в Пскове
Си Цзиньпин прибыл в УханьСи Цзиньпин прибыл в Ухань
В школах Москвы вводят свободное посещениеВ школах Москвы вводят свободное посещение
Единственного кочующего автора Арктики вновь выдвинули на соискание Нобелевской премииЕдинственного кочующего автора Арктики вновь выдвинули на соискание Нобелевской премии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru