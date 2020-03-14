ИнтерНовости - новости в стране и мире
Как легко и быстро повысить уникальность любой студенческой работы?
Как легко и быстро повысить уникальность любой студенческой работы?
Глава Якутии запретил усыплять собак, оставшихся в пункте передержки
Глава Якутии запретил усыплять собак, оставшихся в пункте передержки
Трамп объявил о введении режима ЧС
Трамп объявил о введении режима ЧС
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акцииВ Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
В школах Москвы вводят свободное посещениеВ школах Москвы вводят свободное посещение
Трамп объявил о введении режима ЧСТрамп объявил о введении режима ЧС
В Италии за сутки умерли 250 пациентов с COVID-19В Италии за сутки умерли 250 пациентов с COVID-19
В Ингушетии один человек погиб в перестрелке, ранены двое полицейскихВ Ингушетии один человек погиб в перестрелке, ранены двое полицейских

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 15. Капитан и русалкаЦветы жизни. 15. Капитан и русалка
Цветы жизни. 14. Артисты погорелого театраЦветы жизни. 14. Артисты погорелого театра
Цветы жизни. 13. ПодозренияЦветы жизни. 13. Подозрения
Цветы жизни. 12. Черный человекЦветы жизни. 12. Черный человек
Цветы жизни. 11. Новая зацепкаЦветы жизни. 11. Новая зацепка

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акции


14.3.2020 21:44
В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акцииФото: nsn.fm

Столичные правоохранители сегодня пресекли несанкционированную акцию около здания ФСБ.

Силовики при этом задержали несколько наиболее активных участников, передает агентство "Интерфакс".

Как стало известно, собравшиеся не провозглашали каких-либо конкретных лозунгов. Однако в соцсетях одновременно начали распространяться призывы приходить к зданию, расположенному на Лубянской площади. В сообщениях уточнялось, что участники акции намерены выразить гражданскую поддержку фигурантам дела запрещенной в РФ "Сети", а также выступить против поправок к Конституции, принятых ранее Госдумой.

Сначала сотрудники полиции неоднократно обратились к собравшимся через громкоговорители. После предупреждений о том, что участникам акции следует разойтись, так как она не была должным образом согласована, правоохранители приступили к активным действиям.

По предварительным данным, в задержанных оказались координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Италии за сутки умерли 250 пациентов с COVID-19В Италии за сутки умерли 250 пациентов с COVID-19
Сирийские «Буки» сбили 20 беспилотников ТурцииСирийские «Буки» сбили 20 беспилотников Турции
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницыПод Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницы
Эксперты опровергли версию о ДТП в деле убитой под Тамбовом школьницыЭксперты опровергли версию о ДТП в деле убитой под Тамбовом школьницы
Bloomberg: Эр-Рияд собирается значительно нарастить нефтедобычуBloomberg: Эр-Рияд собирается значительно нарастить нефтедобычу

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru