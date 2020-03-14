Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

14.3.2020 21:44

Фото: nsn.fm



Столичные правоохранители сегодня пресекли несанкционированную акцию около здания ФСБ.



Силовики при этом задержали несколько наиболее активных участников, передает агентство "Интерфакс".



Как стало известно, собравшиеся не провозглашали каких-либо конкретных лозунгов. Однако в соцсетях одновременно начали распространяться призывы приходить к зданию, расположенному на Лубянской площади. В сообщениях уточнялось, что участники акции намерены выразить гражданскую поддержку фигурантам дела запрещенной в РФ "Сети", а также выступить против поправок к Конституции, принятых ранее Госдумой.



Сначала сотрудники полиции неоднократно обратились к собравшимся через громкоговорители. После предупреждений о том, что участникам акции следует разойтись, так как она не была должным образом согласована, правоохранители приступили к активным действиям.



По предварительным данным, в задержанных оказались координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев.



Автор: Злата Богатова

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