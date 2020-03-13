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Глава Якутии запретил усыплять собак, оставшихся в пункте передержки
13.3.2020 14:25
Фото: tvanouvelles.ca
Животные, которые сейчас остаются в печально прославившемся в пункте передержки, не будут умерщвлены.
Ранее вызвала большой общественный резонанс новость о десятках кошек и собак, убитых в Якутии.
Как написал глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Twitter, он запретил усыплять собак, остающихся в этом пункте передержки. Все семьдесят два животных "будут находиться под контролем ветеринаров", - подчеркнул руководитель администрации региона. По его словам, специалисты будут осуществлять клинический осмотр три раза в день.
Ранее группа волонтеров и зоозащитников обнаружила контейнер, в котором находились десятки собак и кошек, которым перерезали горло. Позже стало известно, что незадолго до этого у одного из отловленных псов выявили бешенство. В результате пункт передержки был закрыт на карантин. Зоозащитники также опубликовали видео, на кадрах которого гибель животных комментируют работники пункта передержки. По их словам, все кошки и собаки были усыплены - в общей сложности свыше двухсот особей. При этом действия проводились по приказу департамента ветеринарии Якутии.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева, отреагировав на инцидент, пояснила, что не отдавала указаний умерщвлять кошек и собак. Она также обратилась в правоохранительные органы и попросила дать случившемуся правовую оценку.
Комиссия, проводившая проверку по поручению Айсена Николаева, не выявила каких-либо нарушений в деятельности этого пункта передержки. Кроме того, подтвердилась необходимость эвтаназии животных из-за выявленного бешенства. Члены комиссии также выяснили, что не имеется никаких достоверных свидетельств того, что животные, останки которых видели в контейнере, были умерщвлены "жестоким, негуманным образом".
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