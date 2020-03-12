Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительницу Тверской области подозревают в убийстве дочери

12.3.2020 11:32

Фото: smi2.net



Следственные органы Тверской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы после трагической гибели ее восьмилетней девочки.



Как сообщают региональные СМИ, задержанная женщина настаивает на своей невиновности.



Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону уточняется, что трагическое происшествие зафиксировано на территории населенного пункта Чамерово Весьегонского района. После того, как там 8 марта пропал ребенок 2013 г.р., были организованы поисковые мероприятия. Девочку искали полицейские, сотрудники МЧС и участники поисково-спасательного отряда "Сова".



На следующий день ребенка обнаружили мертвым в реке Сыроверка, которая протекает по указанному селу. Правоохранительные органы сразу же приступили к проверке, в ходе которой было установлено, что девочка незадолго до смерти пришла на берег с матерью. Оказавшись в холодной воде, не умевший плавать ребенок захлебнулся и утонул.



По версии следствия, мать не помогла дочке, а после ее гибели просто возвратилась домой. Сейчас женщина, задержанная в рамках уголовного дела, настаивает на том, что это был лишь несчастный случай и подтвердила свои показания на месте происшествия.



В ведомстве пояснили, что уголовное дело также возбудили по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как стало известно, в прошлом семью ставили на учет.



Автор: Злата Богатова

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