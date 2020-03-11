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Как легко и быстро повысить уникальность любой студенческой работы?


11.3.2020 21:43
Как легко и быстро повысить уникальность любой студенческой работы? Фото: antiplagius.ru

Студенты за время учёбы в средних и высших учебных заведениях пишут сотни научных работ. Это как небольшие локальные работы в виде рефератов и докладов, так и более серьёзные труды – курсовые и дипломные проекты.

Последипломное образование может потребовать написания научных работ более высокого уровня, к которым предъявляются ещё более серьёзные требования относительно уникальности.


Определяем реальную уникальность работы

Первое, что нужно сделать для оценки качества текстового материала – это пройти проверку уникальности с помощью сервиса антиплагиат. Он создан специально для того, чтобы ученики, студенты и другие категории граждан, проходящие обучение, могли легко и быстро узнавать объективные данные относительно уровня уникальности научных работ. Причём, такая проверка требуется не только для материалов, найденных на безбрежных просторах сети интернет. Низкая уникальность может быть следствием также использования в работе необработанного текста из книг, учебников и других источников.

Таким образом, проверять на уникальность необходимо следующие категории студенческих работ:

  • работы, скачанные на специальных сайтах в сети;

  • труды, написанные самостоятельно с использованием выдержек из литературы;

  • работы, при подготовке которых могут использоваться данные официальной статистики, новостные, аналитические и другие материалы.



Сравниваем фактическую уникальность с нормой

Каждое учебное заведение имеет свой собственный свод требований, предъявляемых к студенческим работам. Они касаются не только грамотности изложения материала, оптимальности объёма и правильности содержания, но ещё и технических параметров текста, в первую очередь – уникальности. Так, для каждого вида студенческих работ может существовать своя норма уникальности, ниже которой нельзя опускаться. То есть все работы с уникальностью, ниже нормы, автоматически отправляются на доработку.

Соответственно, следующим после проверки уникальности студенческой работы шагом является сравнение полученного значения с действующим нормативом – неким предельным нижним значением. Если проверяемый текст соответствует требованиям конкретного учебного заведения – можно смело подавать его на проверку, но что делать, если фактическая уникальность работы не дотягивает до норматива? В этом случае не обязательно начинать писать всё с начала – можно воспользоваться услугой повышения уникальности студенческих работ на сервисе antiplagius.ru.

Доводим фактическую уникальность до нормы

Повышение уникальности текста является следствием глубокой его проработки и обработки. Этим занимаются специалисты, которые меняют текстовку студенческих работ так, чтобы они прошли проверку уникальности, но при этом оставались читабельными, осмысленными, логичными и не содержали «воды». Профессиональное повышение уникальности текста обеспечивается посредством вдумчивой работой над каждым предложением, на которое советует обратить внимание результат проверки уникальности. Специалисты вносят коррективы только в те участки текста, которые по итогам проверки оказались не оригинальными – есть много совпадений с сайтами.

Воспользовавшись услугами сервиса antiplagius.ru, можно добиться нужной уникальности студенческих работ любого объёма, тематики и вида. Это могут быть как небольшие доклады, так и огромные диссертаций с сотнями страниц машинописного текста. Даже такие крупные заказы обслуживаются здесь достаточно оперативно, что позволяет студентам и аспирантам сдавать работы на проверку без задержек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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