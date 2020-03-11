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В Иркутске ищут женщину, которая устроила погром в аптеке
11.3.2020 07:15
Фото: 7x7-journal.ru
Правоохранительные органы города Иркутска разбираются в обстоятельствах устроенного женщиной погрома в аптеке, передает агентство "Интерфакс".
Личность гражданки, попавшей на кадры видеозаписи, устанавливается.
Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД, по итогам предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Руководство аптеки сейчас подсчитывает сумму нанесенного ей ущерба.
Ранее в Сети распространились видеокадры, снятые, предположительно, провизором на камеру сотового телефона. Судя по этой записи, женщина устроила скандал после приобретения лекарственного препарата.
Настаивая на том, что в момент покупки ее не проинформировали о побочном действии желчегонного средства, женщина потребовала от провизора забрать препарат обратно. Затем она заметила, что сотрудница аптеки решила снять ее на камеру. В результате женщина устроила настоящий погром, в частности, опрокинув прилавок, где в тот момент находился кассовый аппарат. Кроме того, она расшвыряла по аптеке разные предметы.
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