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В Иркутске ищут женщину, которая устроила погром в аптеке


11.3.2020 07:15
В Иркутске ищут женщину, которая устроила погром в аптекеФото: 7x7-journal.ru

Правоохранительные органы города Иркутска разбираются в обстоятельствах устроенного женщиной погрома в аптеке, передает агентство "Интерфакс".

Личность гражданки, попавшей на кадры видеозаписи, устанавливается.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД, по итогам предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Руководство аптеки сейчас подсчитывает сумму нанесенного ей ущерба.

Ранее в Сети распространились видеокадры, снятые, предположительно, провизором на камеру сотового телефона. Судя по этой записи, женщина устроила скандал после приобретения лекарственного препарата.

Настаивая на том, что в момент покупки ее не проинформировали о побочном действии желчегонного средства, женщина потребовала от провизора забрать препарат обратно. Затем она заметила, что сотрудница аптеки решила снять ее на камеру. В результате женщина устроила настоящий погром, в частности, опрокинув прилавок, где в тот момент находился кассовый аппарат. Кроме того, она расшвыряла по аптеке разные предметы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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