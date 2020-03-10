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В межгалактической среде локализовали мощный источник ультрафиолета


10.3.2020 23:26
В межгалактической среде локализовали мощный источник ультрафиолета Фото: lftm.online

Американским астрономам удалось выяснить, как образовались яркие сгустки ультрафиолета, которые ученые открыли в межзвездной среде около двадцати лет назад.

Как стало известно, они появились вследствие взаимодействия молодых галактик и облаков из газа, которые их окружали.

Статья с выводами американских исследователей размещена в научном журнале Nature Astronomy, передает ТАСС. В число авторов входил доцент Университета Юты (США) Чжэн Чжэн. По его словам, сделанное учеными открытие поставило их "еще перед одной загадкой".

Облака из газа, пояснил ученый, окружают все галактики, которые производят новые звезды. Но по каким-то причинам лишь одно из них падает на соседнюю галактику, вырабатывая в результате такое свечение. Исследователей теперь волнует вопрос, почему подобные процессы происходят настолько редко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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