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Найден мертвым глава наркоконтроля Ненецкого автономного округа
10.3.2020 15:01
Фото: megatyumen.ru
Мертвым в собственном доме найден Евгений Солонович, ранее возглавлявший отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО). По факту ЧП уже начали проверку следственные органы региона, передает агентство "Интерфакс".
Как пояснили в управлении СКР по Архангельской области и НАО, полицейский был найден мертвым по месту своего жительства в Наряьн-Маре. Сведений о том, что именно стало причиной гибели полковника, пока не поступало.
На официальном портале регионального ГУ МВД сообщается, что полковник полиции Евгений Солонович занимал пост начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков.
В местных средствах массовой информации распространились сведения о том, что Солонович мог совершить самоубийство. Причины, толкнувшие полицейского на такой шаг, пока не уточняются.
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