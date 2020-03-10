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Найден мертвым глава наркоконтроля Ненецкого автономного округа
Найден мертвым глава наркоконтроля Ненецкого автономного округа
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Найден мертвым глава наркоконтроля Ненецкого автономного округа


10.3.2020 15:01
Найден мертвым глава наркоконтроля Ненецкого автономного округаФото: megatyumen.ru

Мертвым в собственном доме найден Евгений Солонович, ранее возглавлявший отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО). По факту ЧП уже начали проверку следственные органы региона, передает агентство "Интерфакс".

Как пояснили в управлении СКР по Архангельской области и НАО, полицейский был найден мертвым по месту своего жительства в Наряьн-Маре. Сведений о том, что именно стало причиной гибели полковника, пока не поступало.

На официальном портале регионального ГУ МВД сообщается, что полковник полиции Евгений Солонович занимал пост начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков.

В местных средствах массовой информации распространились сведения о том, что Солонович мог совершить самоубийство. Причины, толкнувшие полицейского на такой шаг, пока не уточняются.

Автор: Злата Богатова

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