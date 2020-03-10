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Си Цзиньпин прибыл в Ухань
10.3.2020 07:33
Фото: smi2.net
Глава КНР Си Цзиньпин сегодня прибыл с официальным визитом в город Ухань, являющийся административным центром китайской провинции Хубэй и получивший печальную известность в связи с распространением коронавируса нового типа. Целью этой поездки является "проверка работы по преодолению эпидемии", передают государственные СМИ страны.
Предполагается, что лидер КНР в ближайшее время проведет встречи с медиками, которым пришлось трудиться "на передовой линии борьбы с инфекцией", а также военными и силовиками, кадровыми работниками низового звена и добровольцами, больными и другими представителями местного населения.
Согласно официальной статистике, которую приводит Госкомздрав КНР, за минувшие сутки в Китае было зарегистрировано семнадцать смертей среди пациентов, у которых диагностировали Covid-19. Все летальные случаи были зафиксированы в Ухане. При этом врачи выявили девятнадцать новых заболевших новым типом коронавируса.
С конца прошлого года, когда были зарегистрированы первые пациенты, в общей сложности скончались более трех тысяч человек, в том числе, свыше 2,4 тысяч - в Ухане. На сегодняшний день излечились и выписались из больниц около сорока семи тысяч жителей провинции Хубэй.
Ранее стало известно о гибели двадцати семи человек в Иране. Все смертельные случаи были зафиксированы в течение суток. По данным СМИ, люди употребляли поддельное спиртное, пытаясь вылечиться от коронавируса.
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