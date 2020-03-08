Новости шоу-бизнеса

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Жительница Омска получает страховую пенсию 52 тыс. руб


8.3.2020 11:26
Жительница Омска получает страховую пенсию 52 тыс. рубФото: kaluga24.tv

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей региона получает 70-летняя женщина, передает РИА Новости.

Как сообщила журналистам замглавы местного отделения ПФР Наталья Смигасевич, размер ежемесячных выплат составляет 52 533.

По мнению руководства омского отделения, эта новость может стать ответом для тех, кто не верит в большие пенсии россиян. Чиновники при этом не стали комментировать, где и кем в прошлом работала получающая сейчас 52 533 рубля каждый месяц жительница Омска.

На просьбу пояснить, каким образом могла сложиться такая большая сумма, в ПФР сослались на необходимость соблюдать закон о защите персональных данных.

Однако в СМИ уже подсчитали средние показатели по региону и пришли к выводу о том, что такая высокая сумма все же является исключением. В среднем размер пенсионных выплат среди женщин в Омской области составляет лишь 14 465 рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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