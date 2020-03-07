Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Билл Клинтон назвал ошибкой роман с Моникой Левински

7.3.2020 22:34

Фото: rollingstone.it



Бывший американский президент Билл Клинтон рассказал о том периоде своей жизни в новом документальном фильме.



В частности, экс-глава Соединенных Штатов посетовал, что в то время был чрезвычайно загружен.



Как заявил Билл Клинтон, его роман со стажеркой Моникой Левински представлял собой лишь попытку справиться с навалившейся на него в то время нагрузкой. На эту тему бывший американский президент говорил в документальном фильме, который посвящен его супруге Хиллари Клинтон, передает "Би-би-си".



По словам Клинтона, в тот период он едва держался на ногах - словно уже "выстоял 15 раундов призового боя, а его продлили до 30 раундов". И как только появилось что-то, что могло хоть немного его отвлечь, он не устоял. Бывший глава США отметил, что каждый человек может столкнуться с проблемами на жизненном пути, страхами и разочарованиями. Отношения с Левински он объяснил стремлением "справиться с нагрузкой и беспокойством".



Первоначально Билл Клинтон отрицал все слухи о том, что у него был роман с Моникой Левински. В отношении президента на фоне разразившегося скандала запустили процедуру импичмента, обвинив главу государства в даче ложных показаний. В сенате Клинтона признали невиновным.



С 1998 года Моника Левински продолжала настаивать, что вступила в отношения с американским лидером исключительно по собственной воле. При этом она отмечала, что случившееся можно считать примером злоупотребления властью. Несколько лет назад она сделала заявление о том, что во всей этой ситуации ее сделали козлом отпущения, чтобы обеспечить защиту тех, кто был у власти.



Летом прошлого года во время обыска в доме финансиста Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили необычный портрет бывшего американского президента Билла Клинтона. Экс-глава США был запечатлен на картине в синем платье и красных туфлях на шпильках.



Автор: Злата Богатова

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