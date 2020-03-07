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На лайнере Grand Princess находятся четверо россиян
7.3.2020 18:17
Фото: livejournal.com
На борту круизного судна Grand Princess, которое сейчас стоит у побережья Калифорнии на коронавирусном карантине, находятся четверо граждан РФ.
Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на российское посольство в Соединенных Штатах.
Как пояснили в дипмиссии, они получили ответ американского Госдепартамента, в котором указывалось, что среди пассажиров круизного лайнера Grand Princess есть четверо туристов из РФ. В общей сложности на корабле остаются свыше трех с половиной тысяч человек. В ближайшее время все они пройдут тестирование на коронавирус.
В минувший четверг, 5 марта, круизное судно Grand Princess встало на рейде у берегов Калифорнии из-за смерти одного из пассажиров. 71-летний мужчина, менее чем две недели назад плававший из Сан-Франциско в Мексику, скончался после того, как у него выявили COVID-19.
После того путешествия судно направилось на Гавайи, причем на его борту оставались более шестидесяти пассажиров, также совершавших круиз по маршруту из Сан-Франциско в Мексику. Учитывая, что эти люди могли контактировать с умершим мужчиной, было принято решение о карантине.
Ранее стало известно о 21 зараженном на борту лайнера - инфицированными оказались девятнадцать членов экипажа и двое пассажиров. Анализы двадцати четырех человек были отрицательными, еще у одного - неопределенными.
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