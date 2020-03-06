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Симптомы Covid-19 изменились, установили китайские ученые
15:26
Фото: sb.by
Китайским исследователям удалось зафиксировать изменения в клинических проявлениях при заражении коронавирусной инфекцией.
Наблюдения над десятками пациентов вели сотрудники Народной больницы Уханьского университета. Отчет с предварительными выводами ученых размещен на сайте Social Science Research Network (SSRN).
В тексте указано, что в минувшем январе в больницу начали поступать пациенты, у которых наблюдались резкое повышение температуры, мышечные боли и слабость. Однако спустя некоторое время коронавирус начали диагностировать у больных с другими клиническими проявлениями.
В первой и второй группе при этом с одинаковой частотой жаловались на кашель, тошноту, диарею и чувство стеснения в грудной клетке, констатируют исследователи.
В отчете также содержится предположение о том, что со временем коронавирус способен мутировать в вирус, схожий с гриппом.
По последним официальным данным, в мире Covid-19 выявлен уже у более чем 100 тыс. человек.
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