|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Вильнюсе провели обыски у организатора «Бессмертного полка»
22:18
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Литвы начали репрессии против "Бессмертного полка", пишут российские СМИ.
На действия властей этого прибалтийского государства уже отреагировало посольство РФ.
Как заявили российские дипломаты, в Москве не оставят без внимания обыски и задержания соотечественников в Литве. В дипмиссии подчеркнули, что департамент госбезопасности "перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников". Подобные провокационные выпады не останутся без последствий.
Правоохранительные органы Вильнюса пришли с обысками к общественному деятелю Татьяне Коломиец, которая входит в число организаторов акции "Бессмертный полк". О случившемся рассказал Вячеслав Титов, в прошлом являвшийся депутатом городского совета Клайпеды.
Уточняется, что во время обыска у Коломиец были изъяты компьютер и телефон. Позже гаджеты забрали и у депутата горсовета Клайпеды Элла Андреева, которую задержали и допросили.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|