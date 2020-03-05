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ФБР призналось в любви к Высоцкому
11:38
Фото: telegram.one
Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов опубликовало в социальных сетях призыв к сотрудничеству, сопроводив его снимком Владимира Высоцкого.
В качестве иллюстрации в ФБР решили взять кадр из знаменитой киноленты "Место встречи изменить нельзя".
Фото, на котором известный советский автор-исполнитель и артист перевоплотился в капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова, появилось на страницах Facebook и Instagram ФБР. В публикации бюро призывает россиян и русскоязычных американцев к сотрудничеству.
В материале, опубликованном на русском языке, ФБР пишет: "нам есть о чем поговорить". При этом в бюро подчеркивают, что "тоже любят Высоцкого".
Как указано в библиотеке рекламы на официальной странице бюро в соцсетях, призыв разместили еще в последних числах минувшего февраля, однако лишь сейчас он привлек внимание средств массовой информации.
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