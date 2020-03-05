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Погибший на Эльбрусе альпинист приехал из Польши


5.3.2020 19:17
Погибший на Эльбрусе альпинист приехал из ПольшиФото: kapital.kz

Сорвавшийся в расщелину со склона горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпинист оказался иностранцем, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Как сообщили представители регионального ГУ МЧС РФ, в результате трагического происшествия погиб 42-летний гражданин Польши.

По данным ведомства, прибыв в Кабардино-Балкарию и готовясь к восхождению на Эльбрус, поляк 1978 г.р. не стал регистрироваться у спасателей. Установлено также, что мужчина отправился покорять горы в одиночестве.

Спасателям к настоящему времени уже удалось спустить тело погибшего альпиниста с горного склона, оно передано правоохранителям.

Ранее стало известно о ЧП, случившемся на высоте 5200 метров. Сообщение об альпинисте, который сорвался в расщелину было передано спасателям членами зарегистрированной группы из Краснодарского края.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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