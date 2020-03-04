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В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
17:53
Фото: smi2.net
Глава РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле.
Встреча организована на фоне резко обострившейся обстановки в сирийской провинции Идлиб.
Ожидается, что поиск способов урегулирования этого кризиса в Идлибе, начавшегося еще в конце февраля, станет главной темой обсуждения. Переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые проходят в Кремле, продолжаются уже три часа, отмечает РИА Новости.
Ранее Путин заявлял о том, что лидеры двух стран начнут общаться один на один. В случае необходимости к переговорам будут привлечены коллеги из разных ведомств.
Известно также, что глава РФ выразил представителю Анкары соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих на территории Сирии. В свою очередь, Эрдоган, выразил уверенность на улучшение обстановки в Идлибе после переговоров в Кремле.
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