Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

17:53

Фото: smi2.net



Глава РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле.



Встреча организована на фоне резко обострившейся обстановки в сирийской провинции Идлиб.



Ожидается, что поиск способов урегулирования этого кризиса в Идлибе, начавшегося еще в конце февраля, станет главной темой обсуждения. Переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые проходят в Кремле, продолжаются уже три часа, отмечает РИА Новости.



Ранее Путин заявлял о том, что лидеры двух стран начнут общаться один на один. В случае необходимости к переговорам будут привлечены коллеги из разных ведомств.



Известно также, что глава РФ выразил представителю Анкары соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих на территории Сирии. В свою очередь, Эрдоган, выразил уверенность на улучшение обстановки в Идлибе после переговоров в Кремле.



Автор: Злата Богатова

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