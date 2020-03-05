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В Мурманской области при взрыве на полигоне ранены пять контрактников
5.3.2020 14:28
Фото: obozrevatel.com
Военные следователи приступили к выяснению обстоятельств инцидента, случившегося на полигоне в Печенгском районе Мурманской области, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что сработал имитационный взрывпакет, в результате чего пострадали пять человек.
Предположительно, речь может идти о нарушении правил обращения с оружием и предметами повышенной опасности (статья 349 УК). Военным следователям предстоит восстановить события, предшествовавшие инциденту. Пока с уверенностью говорить о причинах ЧП не представляется возможным, отметил источник агентства.
Инцидент случился сегодня утром, 4 марта, во время проводившихся на полигоне плановых занятий по боевой подготовке. Как информировала ранее пресс-служба Северного флота, пять контрактников получили травмы, к счастью, незначительные. Военнослужащим сейчас оказывается помощь.
В сообщении уточнялось, что маломощный имитационный заряд типа взрывпакет сработал в результате грубого нарушения требований безопасности.
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