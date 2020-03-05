Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мурманской области при взрыве на полигоне ранены пять контрактников

5.3.2020 14:28

Фото: obozrevatel.com



Военные следователи приступили к выяснению обстоятельств инцидента, случившегося на полигоне в Печенгском районе Мурманской области, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на информированный источник уточняется, что сработал имитационный взрывпакет, в результате чего пострадали пять человек.



Предположительно, речь может идти о нарушении правил обращения с оружием и предметами повышенной опасности (статья 349 УК). Военным следователям предстоит восстановить события, предшествовавшие инциденту. Пока с уверенностью говорить о причинах ЧП не представляется возможным, отметил источник агентства.



Инцидент случился сегодня утром, 4 марта, во время проводившихся на полигоне плановых занятий по боевой подготовке. Как информировала ранее пресс-служба Северного флота, пять контрактников получили травмы, к счастью, незначительные. Военнослужащим сейчас оказывается помощь.



В сообщении уточнялось, что маломощный имитационный заряд типа взрывпакет сработал в результате грубого нарушения требований безопасности.



Автор: Злата Богатова

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