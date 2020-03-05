Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве уволился директор школы, где дети пострадали от кварцевой лампы

5.3.2020 10:04

Фото: news-kmv.ru



Столичный департамент образования и науки сообщает о завершении проверки, которая проводилась в школе No 1415. В этом учебном учреждении пострадали несколько учеников начальной школы - детям потребовалась помощь специалистов.



Ранее в СМИ появились публикации о попавших в больницу первоклассниках - ожоги глаз получили более двадцати ребят.



Учительница, начав урок, забыла вовремя выключить бактерицидную лампу открытого типа. В результате чего пострадали несколько учащихся первого класса, передает агентство "Интерфакс". ЧП случилось во вторник, 3 марта, на северо-востоке российской столицы.



Столичный департамент образования и науки рассказал о результатах проверки, начатой по факту происшествия. Как оказалось, руководство данного учебного заведения не смогло обеспечить безопасные условия для ребят. После инцидента первоклассникам потребовалась помощь врачей.



По словам официального представителя департамента, руководитель учебного заведения Александр Лебединец, признав свою ответственность за произошедшее, покидает свой пост. Департамент образования и науки Москвы принес извинения родственникам пострадавших детей и продолжает контролировать эту ситуацию.



Автор: Злата Богатова

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