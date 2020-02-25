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Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении нефтедобычи
06:40
Фото: haber7.net
Российская сторона выступала с предложением дополнительно не сокращать добычу, продлив пакт до середины года.
Представители Саудовской Аравии настаивали на еще большем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки для поддержания цен, которые понизились на фоне вспышки коронавируса.
Участникам заседания ОПЕК+ не удалось договориться о сокращении добычи нефти, передает ТАСС. Рассматривалось предложение об усилении сокращения добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал по причине коронавируса, который продолжает распространяться в различных странах мира.
Как стало известно, идею усилить сокращение добычи из-за влияния коронавируса отказались поддержать Россия и Казахстан. В результате заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без консенсуса.
Отмечается, что из-за результатов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в мае 2020 года понизилась до $51,68 за баррель, что составляет 0,35%.
Ранее стало известно о том, что глава российского Минэнерго Александр Новак, являющийся наравне с саудовским коллегой сопредседателем, покинул встречу комитета еще до ее окончания. Предполагается, что Новак возвратится в Вену уже завтра, 6 марта, чтобы в рамках министерской встречи ОПЕК+ представить собственный вариант развития соглашения о сокращении объемов нефтедобычи.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что стагнация в ситуации с реальными доходами жителей нашей страны прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Президент отметил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости. Однако это не может произойти "по щелчку".
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