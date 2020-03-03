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Путин высказался о ситуации с реальными доходами россиянПутин высказался о ситуации с реальными доходами россиян
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Путин высказался о ситуации с реальными доходами россиян


13:44
Путин высказался о ситуации с реальными доходами россиянФото: aif.ru

Стагнация в ситуации с реальными доходами жителей России прежде всего связана с падением цен на энергоносители, Владимир Путин.

Президент РФ прокомментировал этот вопрос в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

В новом выпуске, который опубликовало агентство ТАСС, главе государства был задан вопрос о том, кто несет персональную ответственность за падение доходов россиян. Как заявил Владимир Путин, прежде всего стагнация в этой ситуации обусловлена падением цен на энергоносители.

Владимир Путин отметил, что российское правительство сейчас активно занимается решением проблем, связанных с причинами низких доходов у жителей нашей страны. Президент добавил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости. Однако это не может произойти "по щелчку".

Высказавшись на эту тему, глава государства также указал на существенное понижение уровня инфляции в сравнении с 1990-ми годами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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