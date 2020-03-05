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В Новосибирске пропал известный ученый


5.3.2020 06:33
В Новосибирске пропал известный ученыйФото: time56.ru

Правоохранительные органы Новосибирска разыскивают пропавшего научного сотрудника Института горного дела (ИГД) Геннадия Кулакова.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, в минувший вторник, 3 марта, 87-летний ученый ушел с работы и исчез.

По данным полиции, Геннадий Кулаков ушел из института, расположенного в центре Новосибирска, около 13:20 по московскому времени. После этого местонахождение ученого остается неизвестным.

Как указано на официальном сайте ИГД, в период 1988-2003 годов Кулаков руководил лабораторией механики горных пород. В последнее время он трудился в ней в качестве главного научного сотрудника.

Геннадий Кулаков считается одним из ведущих мировых специалистов в сфере разработок, связанных с методом скважинных фотоупругих датчиков. Ученый в прошлом создал комплекс приборов и методов, которые предназначены для проведения геомеханических и геофизических исследований массива горных пород, сообщается на портале организации.

Автор: Злата Богатова

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