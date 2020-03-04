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Тысячи жителей Южного Судана покинули дома из-за столкновений
4.3.2020 22:05
Фото: smi2.net
В штате Джонглей в Южном Судане, где в последнее время уже не раз происходили ожесточенные столкновения, свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей.
Как передает ВВС Africa, об этом сообщают "Врачи без границ", которые оказывают помощь раненым.
Представители медицинской благотворительной организации рассказали о том, что к ним обратились за помощью люди с огнестрельными ранениями. По данным "Врачей без границ", пострадавшие шли всю ночь, чтобы дойти до города Пибор.
Согласно предварительным оценкам, из-за столкновений, которые продолжаются в штате Джонглей, свои дома были вынуждены оставить около пяти тысяч человек. Кроме того, порядка тысячи жителей региона бежали в сельскую местность и теперь не могут получить медицинскую помощь, в которой остро нуждаются.
В минувшем феврале политические соперники Южного Судана подписали соглашение о разделении власти, после чего было сформировано коалиционное правительство. Предполагалось, что это позволит прийти к завершению гражданской войны, которая длится в стране уже около пяти лет.
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