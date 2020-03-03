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Жительнице Приморья вернули похищенного 5 лет назад спаниеля из «концлагеря для животных»


11:41
Жительнице Приморья вернули похищенного 5 лет назад спаниеля из «концлагеря для животных»Фото: tvanouvelles.ca

Правоохранительные органы города Артем Приморского края смогли отыскать и возвратить пожилой женщине ее питомца, который был похищен еще в 2015 году.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, пес попал в "концлагерь для животных".

Пенсионерка заметила своего спаниеля по кличке Бим на кадрах, которые опубликовали зоощзащитники. Она сразу же обратилась в полицию с просьбой о помощи в возвращении животного. Правоохранители смогли вернуть пса 68-летней жительнице Артема. В полиции отметили, что собака узнала хозяйку и начала кружить вокруг обрадованной женщины, виляя хвостом.

Как пояснил хозяин "концлагеря для собак", 65-летний житель Артема, он несколько лет назад похитил спаниеля, оставленного возле продуктового магазина. По словам злоумышленника, в отношении которого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), он подарил украденную собаку своей дочери.

Ранее в Сети появилась петиция со сведениями о живодерах, орудующих в Приморье. По данным зоозащитников, на участке перед частным домом злоумышленники убивали собак, а потом разделывали их на мясо. До расправы псов содержали в тесных клетках, где они не имели возможности двигаться.

На кадрах, которые были распространены зоозащитниками, можно было увидеть истощенных животных, ошейники и следы крови на земле. В отношении 62-летнего хозяина подворья также возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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