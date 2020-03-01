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ВС Турции сбили два сирийских Су-24
1.3.2020 21:28
Фото: livejournal.com
Турецкие военнослужащие сбили два самолета Су-24 правительственных войск САР, передает сирийское агентство SANA.
Информация также поступает от турецкого Anadolu, которое сообщает об ответной атаке.
Как стало известно, в небе над сирийским Идлибом были сбиты два самолета Су-24 правительственных войск САР. Отмечается, что летчики смогли катапультироваться.
В Анкаре, подтвердив сведения об инциденте, отметили, что сирийские самолеты пытались атаковать самолеты ВС Турции. В Минобороны страны, прокомментировав случившееся в Идлибе, добавили, что в результате удара ВС Турции были уничтожены три установки системы ПВО.
Ранее сирийские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства над регионом, где в последнее время крайне обострилась обстановка. В армии САР рассказали о ликвидации турецкого беспилотника, который был выпущен террористическими группировками.
Накануне Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия должна оставить Анкару один на один с режимом Асада. По словам турецкого лидера, он уже обратился к Владимиру Путину с соответствующей просьбой.
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