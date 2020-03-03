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Японские фестивали пройдут в нескольких городах России
3.3.2020 14:16
Фото: hipwee.com
Мероприятия будут организованы в рамках программы Года региональных обменов между Россией и Японией, передает ТАСС. Фестивали японской культуры будут проводиться в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Сочи и Ульяновске, пояснил заведующий информационным отделом иностранной дипмиссии в Москве Тосио Ямамото.
О подготовке мероприятий, которые будут проводиться в рамках Года региональных и побратимских обменов двух стран, японский дипломат рассказывал во время пресс-конференции. По его словам, для японской стороны важно, чтобы подобные события состоялись не только в самых крупных городах, где более миллиона жителей, но и в небольших.
По словам Тосио Ямамото, не так давно завершился фестиваль в Волгограде. В течение этого года аналогичные мероприятия запланированы еще в целом ряде городов в различных регионах страны. В частности, фестиваль в Нижнем Новгороде начнется уже 20 марта, отметил представитель японского посольства.
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