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В США зафиксирован первый летальный исход из-за COVID-2019
29.2.2020 22:43
Фото: kapital.kz
В Соединенных Штатах скончался один из пациентов, у которых ранее был выявлен новый коронавирус COVID-2019.
Как передают американские СМИ, летальный исход был зафиксирован на территории округа Кинг в штате Вашингтон.
По данным регионального министерства здравоохранения, более подробная информация о случившемся будет обнародована в ходе пресс-конференции.
Согласно последним официальным данным, которые приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на территории Соединенных Штатов коронавирусом заразились шестьдесят два человека.
Ранее Минздрав РФ обратился к россиянам с призывом пока не ездить в Иран, Италию, Китай и Южную Корею, где продолжает расти число зараженных коронавирусом. В частности, на территории Италии заразились уже более тысячи человек.
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