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Картина Рубенса из уральского музея передана на экспертизу
29.2.2020 21:31
Фото: ceur.ru
В Свердловской области передали на экспертизу полотно, хранившееся в Ирбитском музее ИЗО.
Как информирует региональное министерство культуры, картина может быть создана Питером Паулем Рубенсом.
Произведение "Оплакивание Христа и положение во гроб", которое входит в коллекцию музея ИЗО в Ирбите, будет исследовано специалистами крупнейших музейных учреждений РФ, отмечается в сообщении администрации Свердловской области. В случае, если ведущие эксперты смогут подтвердить подлинность этого полотна, произведение Рубенса будет публично представлено общественности.
В 2012 году специалисты уже пришли к заключению о том, что хранившаяся в том же уральском музее "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" является работой великого художника.
Ранее в столице Башкирии впервые стала доступна для всех желающих уникальная выставка сарматского золота, на которой представлена единственная в мире коллекция, в которую входят двадцать шесть золотых фигур оленей. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о предназначении артефакта, который был создан в IV в. до н.э.
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