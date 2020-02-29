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Во Франции до 73 человек возросло число пациентов с COVID-2019


29.2.2020 21:05
Во Франции до 73 человек возросло число пациентов с COVID-2019Фото: livejournal.com

По последним официальным данным, во Франции количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 73 человек.

Скончались два пациента. Выздоровели и уже покинули больницы двенадцать заболевших.

Как заявил глава французского министерства здравоохранения Оливье Веран, количество заразившихся коронавирусом в стране сейчас составляет 73 человека. На эту тему министр говорил после внеочередного заседания совета безопасности и кабмина, которое было посвящено борьбе с распространением COVID-2019.

Выступление министра транслировал Елисейский дворец. По словам Оливье Верана, по состоянию на 13:00 (15:00 по Москве) 29 февраля в больницах Франции сейчас остаются 59 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Ранее администрация американской социальной медиа-платформа Instagram приняла решение заблокировать аккаунт молодого иранца, писавшего о борьбе с COVID-2019. Жертвами вспышки в Иране стали уже десятки людей.

Автор: Злата Богатова

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