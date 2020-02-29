|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Франции до 73 человек возросло число пациентов с COVID-2019
29.2.2020 21:05
Фото: livejournal.com
По последним официальным данным, во Франции количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 73 человек.
Скончались два пациента. Выздоровели и уже покинули больницы двенадцать заболевших.
Как заявил глава французского министерства здравоохранения Оливье Веран, количество заразившихся коронавирусом в стране сейчас составляет 73 человека. На эту тему министр говорил после внеочередного заседания совета безопасности и кабмина, которое было посвящено борьбе с распространением COVID-2019.
Выступление министра транслировал Елисейский дворец. По словам Оливье Верана, по состоянию на 13:00 (15:00 по Москве) 29 февраля в больницах Франции сейчас остаются 59 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Ранее администрация американской социальной медиа-платформа Instagram приняла решение заблокировать аккаунт молодого иранца, писавшего о борьбе с COVID-2019. Жертвами вспышки в Иране стали уже десятки людей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|