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В Москве представили плакаты времен Российской Империи
29.2.2020 20:47
Фото: look.com.ua
В столичном Ивановском зале — музейном пространстве, принадлежащем Российской государственной библиотеке (РГБ) начала работу выставка, на которой представлены рекламные и социальные плакаты дореволюционной России. Экспозиция получила название "Городская феерия. Русский плакат конца XIX — начала XX века", передают СМИ.
Посетителям представится возможность увидеть около полутора сотен экспонатов, которые дают представление о различных сторонах жизни в Российской Империи того периода. В рамках выставки также будут проводиться кинопоказы и лекции историков. Кроме того, запланировано выступление ведущих специалистов по рекламе.
Идея организации такой выставки зародилась в РГБ, когда там проводили оцифровку фондов. Сотрудники библиотеки захотели познакомить общественность с русским плакатом не только на своем портале, но и вживую.
В результате была подготовлена экспозиция, включающая шедевры таких известных отечественных художников как Казимир Малевич, Константин Коровин, Людовик Куба, Лев Бакст, Михаил Врубель, а также наивные творения неизвестных авторов.
Ранее в столице Башкирии впервые стала доступна для всех желающих уникальная выставка сарматского золота, на которой представлена единственная в мире коллекция, в которую входят двадцать шесть золотых фигур оленей. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о предназначении артефакта, который был создан в IV в. до н.э.
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