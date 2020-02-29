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Под Псковом отреставрировали памятник десантникам 6-й ротыПод Псковом отреставрировали памятник десантникам 6-й роты

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Под Псковом отреставрировали памятник десантникам 6-й роты


29.2.2020 16:03
Под Псковом отреставрировали памятник десантникам 6-й ротыФото: vk.com

Церемония торжественного открытия отреставрированного монумента запланирована на 1 марта, сообщают российские СМИ.

Со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области отмечается, что работы по реконструкции памятника десантникам 6-й роты "Купол" проводились в рамках памятных мероприятий, связанных с 20-летием подвига.

Как стало известно, во время реставрации полностью заменили фундамент памятника. Теперь его основание весит 800 тонн, тогда как вес самого "Купола" составляет 18 тонн.

Местные власти отметили, что на монументе была выполнена облицовка гранитными плитами, на них перечислены имена погибших десантников. Кроме того, в ходе реконструкции внутри под куполом были восстановлены подписи всех бойцов 6-й роты и свеча - для этого ее специально возили в Петербург.

В рамках благоустройства прилегающей территории возле памятника уложили брусчатку и посадили туи.

Монумент в деревне Череха под Псковом появился после указа президента РФ от 21 июля 2000 года "Об увековечении памяти воинов-десантников". Открытие его состоялось 1 августа 2002 года. Монумент был создан по проекту архитектора Анатолия Царика.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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