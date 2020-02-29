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В музее «Исаакиевский собор» прокомментировали передачу ризницы Спаса на крови РПЦ
29.2.2020 08:20
Фото: livejournal.com
Руководство государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" пояснило, что не считает возможным перечу часовню-ризницу Спаса на крови Русской православной церкви (РПЦ).
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Депутат Законодательного собрания Максим Резник в своем телеграм-канале рассказал о том, что минувшей осенью в Смольный обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и попросил передать РПЦ Спас на крови. Предполагается, что администрация города рассмотрит этот вопрос 5 марта - власти Северной столицы собираются провести совещание.
Представители музея "Исаакиевский собор" сведения о письме митрополита по соответствующему вопросу опровергли. Прокомментировав информацию о возможной передаче храма, они высказали предположение о том, что речь может идти о ризнице Спаса на крови.
В музее отметили, что касающееся ризницы обращение от РПЦ было датировано минувшим октябрем. В ответном послании руководство ГМП обосновало, почему не может передать ризницу.
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