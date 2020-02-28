Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

07:27

Фото: livejournal.com



Как показали результаты вскрытия, во время коронавируса COVID-19 у пациентов преимущественно поражаются легкие.



Соответствующее заключение было сделано после исследования организма 85-летнего жителя Уханя, скончавшегося от пневмонии в конце января.



Исследование, результаты которого опубликовали в китайском Journal of Forensic Medicine, проводил профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян. По мнению эксперта, в организме пациента из-за коронавируса COVID-19 были преимущественно поражены легкие.



Сведений о поражении других органов недостаточно, указывается в отчете о вскрытии.



При этом профессор отметил, что обнаруженные им в легких признаки патологии напоминают проявления атипичной пневмонии SARS или ближневосточного респираторного синдрома MERS. Ученые ранее уже выяснили, что эти заболевания вызываются вирусами одного семейства.



Отмечается, что фиброз в легких, формирующийся на фоне коронавируса COVID-19, менее серьезный, чем у пациентов с SARS. Однако гораздо более ярко выражено экссудативное воспаление.



О личности пациента известно, что ему было 85 лет. Жителя Уханя госпитализировали 1 января. Он провел в стационаре 28 дней и скончался, несмотря на все усилия медиков.



На сегодняшний день коронавирусом COVID-19 в мире заражены более 85 тыс. человек, в том числе, свыше 79 тыс. жителей материкового Китая.



Автор: Злата Богатова

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