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В Китае обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
07:27
Фото: livejournal.com
Как показали результаты вскрытия, во время коронавируса COVID-19 у пациентов преимущественно поражаются легкие.
Соответствующее заключение было сделано после исследования организма 85-летнего жителя Уханя, скончавшегося от пневмонии в конце января.
Исследование, результаты которого опубликовали в китайском Journal of Forensic Medicine, проводил профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян. По мнению эксперта, в организме пациента из-за коронавируса COVID-19 были преимущественно поражены легкие.
Сведений о поражении других органов недостаточно, указывается в отчете о вскрытии.
При этом профессор отметил, что обнаруженные им в легких признаки патологии напоминают проявления атипичной пневмонии SARS или ближневосточного респираторного синдрома MERS. Ученые ранее уже выяснили, что эти заболевания вызываются вирусами одного семейства.
Отмечается, что фиброз в легких, формирующийся на фоне коронавируса COVID-19, менее серьезный, чем у пациентов с SARS. Однако гораздо более ярко выражено экссудативное воспаление.
О личности пациента известно, что ему было 85 лет. Жителя Уханя госпитализировали 1 января. Он провел в стационаре 28 дней и скончался, несмотря на все усилия медиков.
На сегодняшний день коронавирусом COVID-19 в мире заражены более 85 тыс. человек, в том числе, свыше 79 тыс. жителей материкового Китая.
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