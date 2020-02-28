Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге задержан находившийся 20 лет в розыске гражданин Индии

28.2.2020 23:53

Фото: irk.today



Полиция Северной столицы задержала иностранца по подозрению в причастности к убийству соотечественников.



Преступление, которое было совершено с помощью слуги погибших супругов, было совершено в 2001 году.



На протяжении почти двадцати лет индийский гражданин Гилл Харпиндар находился в международном розыске, информирует пресс-служба городского управления СКР.



По материалам уголовного дела, Харпиндар вступил в преступный сговор с двумя соотечественниками - Парвизом Мухаммедом и Гиллом Сукхбиандару. Злоумышленники готовили нападение на супругов-коммерсантов. Планируя убийство, они также смогли переманить на свою сторону слугу Вадтхаватха Сриниваса, работавшего у потерпевших.



В результате 12 марта 2001 года слуга открыл двери квартиры на улице Маяковского, после чего убийцы жестоко расправились с супругами, а потом завладели их имуществом. Слуга в тот момент отправился в офис, где сообщил о болезни бизнесмена и вынес оттуда сберкнижки, банковские карты и ценные вещи убитого.



Позже слуга вывез на автостоянку на набережной Робеспьера два чемодана, в которых были спрятаны останки жертв.



Общая сумма похищенного, выяснили следователи, составила около двух с половиной миллионов рублей. Все остальные фигуранты этого дела ранее уже были задержаны и осуждены.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 105

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