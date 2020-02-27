|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
После протеста белорусов IBU аннулировал результат норвежцев в смешанной эстафете на ЧЕ
27.2.2020 22:42
Фото: livejournal.com
Сборную Норвегии исключили из итогового протокола смешанной эстафеты, проводившейся на чемпионате Европы по биатлону под Минском (Белоруссия).
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Как стало известно, IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете, рассмотрев протест белорусской сборной, которая в Раубичах финишировала четвертой. Хозяева турнира указали на неспортивное поведение тренера норвежцев и попросили разобраться в ситуации.
По данным представителей сборной Беларуси, иностранный наставник столкнул с трассы Сергея Бочарникова. Инцидент не попал в кадр съемки, которую во время забега вел оператор, но белорусы указали на то, что имеется очевидец. В заявлении было указано, что ЧП случилось на глазах одного из российских спортсменов.
В результате протест был удовлетворен. Белорусы вместо дисквалифицированных норвежцев стали бронзовыми призерами этой гонки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|