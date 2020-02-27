|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В столице Колумбии для разгона студентов применили водометы и слезоточивый газ
27.2.2020 11:43
Фото: livejournal.com
В Боготе студенческая акция протеста переросла в уличные столкновения с полицией, передает радиостанция La FM.
В результате силовикам пришлось использовать спецсредства для разгона толпы - манифестанты пытались забросать их камнями и отказывались расходиться.
После того, как в колумбийской столице Боготе начались столкновения между протестующими студентами и сотрудниками полиции, силовики начали применять водометы и слезоточивый газ.
В правоохранительных органах страны пояснили, что массовая акция протеста началась еще накануне вечером, 26 февраля. Во второй половине студенты Университета Дистриталь блокировали движение на одной из столичных улиц.
Полиция Боготы, подчеркивается в официальном сообщении, предпринимала попытки разрешить ситуацию мирным путем. Однако студенты, которых намеревались рассредоточить силовики, в ответ начали кидать камни и провоцировать стычки.
Студенты вновь вышли на улицы колумбийской столицы, выражая протест из-за недостаточного финансирования в сфере образования. Кроме того, учащиеся хотели привлечь внимание властей к проблеме дефицита педагогов и трудностей с учебной инфраструктурой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|