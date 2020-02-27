Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В столице Колумбии для разгона студентов применили водометы и слезоточивый газ

27.2.2020 11:43

Фото: livejournal.com



В Боготе студенческая акция протеста переросла в уличные столкновения с полицией, передает радиостанция La FM.



В результате силовикам пришлось использовать спецсредства для разгона толпы - манифестанты пытались забросать их камнями и отказывались расходиться.



После того, как в колумбийской столице Боготе начались столкновения между протестующими студентами и сотрудниками полиции, силовики начали применять водометы и слезоточивый газ.



В правоохранительных органах страны пояснили, что массовая акция протеста началась еще накануне вечером, 26 февраля. Во второй половине студенты Университета Дистриталь блокировали движение на одной из столичных улиц.



Полиция Боготы, подчеркивается в официальном сообщении, предпринимала попытки разрешить ситуацию мирным путем. Однако студенты, которых намеревались рассредоточить силовики, в ответ начали кидать камни и провоцировать стычки.



Студенты вновь вышли на улицы колумбийской столицы, выражая протест из-за недостаточного финансирования в сфере образования. Кроме того, учащиеся хотели привлечь внимание властей к проблеме дефицита педагогов и трудностей с учебной инфраструктурой.



Автор: Злата Богатова

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