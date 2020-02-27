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В США при стрельбе на пивоваренном заводе погибли 7 человек


27.2.2020 05:01
В США при стрельбе на пивоваренном заводе погибли 7 человекФото: baocalitoday.com

Правоохранительные органы города Милуоки одноименного американского штата пока официально не подтвердили сведения о количестве жертв инцидента.

По данным СМИ, в числе погибших - мужчина, открывший огонь.

ЧП случилось на пивоваренном заводе Molson Coors, где во время стрельбы погибли семь человек, передают местные СМИ. По предварительной информации, в числе жертв инцидента - мужчина, открывший огонь на предприятии.

Пресса ссылается на сообщения, переданные сотрудниками завода по электронной почте. По их словам, выстрелы прогремели на втором этаже лестничной клетки одного из зданий завода.

В местном полицейском управлении от каких-либо комментариев по поводу случившегося пока воздерживаются. Правоохранители лишь пояснили, что ситуация на данный момент еще "находится в активной стадии".

Сотрудники полиции оцепили территорию, прилегающую к заводу, не подпуская к предприятию автомобили - водителям советуют выбирать другие маршруты до нормализации обстановки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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