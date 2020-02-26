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В Китае за сутки скончались 52 пациента с COVID-19
26.2.2020 05:18
Фото: vk.com
Как передают китайские власти, за минувшие сутки в стране от коронавируса умерли еще пятьдесят два человека.
В общей сложности было зарегистрировано более 406 новых пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, передает Госкомитет здравоохранения КНР.
За период с декабря, когда в стране началась вспышка коронавируса, число жертв уже составило 2715 человек. По последним официальным данным, на территории Китая было зафиксировано более 78 тыс. случаев заражения.
Отмечается, что подавляющее большинство выявленных случаев коронавируса - 401 из 406 - зарегистрировано в провинции Хубэй с административным центром в городе Ухань. Там же скончались все пятьдесят два пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19.
По состоянию на среду, покинули больницы по причине выздоровления порядка 30 тыс. человек, в том числе, около 20 тыс. в провинции Хубэй. В медицинских учреждениях Китая остаются около 45,5 тыс. человек. Состояние около 8,7 тыс. пациентов врачи оценивают как тяжелое.
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