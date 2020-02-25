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На Урале двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП
25.2.2020 19:53
Фото: leninogorsk-rt.ru
В результате дорожной аварии на трассе Чебаркуль - Магнитогорск в Челябинской области погибли трое членов одной семьи - родители и их пятилетняя дочь.
Три человека - двое взрослых и еще один ребенок с травмами доставлены в больницу.
Как передает пресс-служба регионального ГУ МВД, трагедия произошла на территории Агаповского района. где погибли три человека - члены одной семьи. Согласно имеющимся данным, автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял мужчина 1976 г.р., оказался на встречной полосе. Предположительно, водитель пытался совершить обгон, не убедившись в безопасности маневра.
После того, как машина выехала на встречную полосу, а это случилось на участке дороги, где "обгон запрещен" и висит соответствующий знак, в нее врезался автомобиль Toyota Land Cruiser 120. Транспортным средством управлял мужчина 1984 г.р.
В результате ДТП погибли двое взрослых из автомобиля Mercedes - водитель и пассажир-женщина. В машине находились дети, пяти и одиннадцати лет. Водители оказавшихся рядом машин пытались доставить их в больницу, но младшая из девочек по дороге умерла. Старшая сейчас в реанимационном отделении.
Личность погибших установлена. Как пояснили в полиции, жертвами аварии стали жители Верхнеуральского района. Семья направлялась в сторону Магнитогорска.
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