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В Петербурге руководитель морга отстранен после видео со стриптизом
13:04
Фото: noticiasaominuto.com
В Северной столице от обязанностей отстранили завотделом судмедэкспертизы трупов, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Комздраве Петербурга. Ранее в Сети распространились видеокадры, сделанные во время корпоратива в морге - на записи можно было увидеть полуобнаженную девушку, танцующую перед работниками морга.
В комментариях к материалу уточнялось, что стриптизершу пригласили в помещение Бюро судебно-медицинских экспертизы, когда сотрудники учреждения устроили там корпоративную вечеринку.
Вскоре после того, как была начата проверка, завотделом судмэкспертизы трупов был отстранен от исполнения обязанностей, отметил представитель Комздрава. Кроме того, заявление об увольнении по собственному желанию уже подали двое лаборантов.
При этом руководство бюро не разрешало организацию такого рода мероприятий, тем более связанных с присутствием в учреждении посторонних лиц. Проверка по факту праздника со стриптизом продолжается.
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