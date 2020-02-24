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Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии, заявили в ВОЗ


06:49
Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии, заявили в ВОЗФото: livejournal.com

Начавшаяся в конце прошлого года в китайском Ухане вспышка коронавирусной инфекции Covid-2019 имеет потенциал пандемии, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

На данный момент речь идет об эпидемии, передает ТАСС.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус говорил на эту тему на брифинге в Женеве, состоявшемся накануне, 24 февраля. По его словам, вспышка коронавируса обладает потенциалом пандемии.
 
Вместе с тем, на текущий момент речь может идти лишь об "эпидемии в различных частях мира". Выбор термина зависит от "распространения вируса, тяжести болезни и влияния болезни на все общество", пояснил глава ВОЗ.

Сейчас не наблюдается безудержного глобального распространения Covid-2019, не фиксируется широкого числа тяжелых случаев или летальных исходов, добавил Гебрейесус. Однако не может не вызывать озабоченность увеличение количества заразившихся в Китае и других странах мира, в частности, Италии и Южной Корее.

Автор: Злата Богатова

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