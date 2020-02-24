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В Чили более 20 полицейских пострадали в беспорядках


24.2.2020 20:08
В Чили более 20 полицейских пострадали в беспорядкахФото: vesti77.su

В результате беспорядков, охвативших несколько районов курортного города Винья-дель-Мар, где накануне начался музыкальный фестиваль с участием иностранных звезд, получили травмы не менее двадцати трех сотрудников полиции.

В частности, вандалы напали на отель "О'Хиггинс", передает ТАСС.

Как заявил мэр города Хорхе Мартинес, состояние трех полицейских, которые были доставлены в больницы с серьезными травмами, врачи оценивают как тяжелое.

Правоохранители задержали примерно пятнадцать наиболее активных участников беспорядков, начавшихся у отеля "О'Хиггинс". По данным МВД страны, злоумышленники из-за действий злоумышленников были повреждены вход и фасад гостиницы.

Силовикам пришлось эвакуировать всех сотрудников и постояльцев отеля, когда вандалы начали поджигать автомобили, припаркованные рядом со зданием. В общей сложности сгорели четыре машины.

Международный фестиваль песни в Винье-дель-Маре, стартовавший 23 февраля, в этом году проводится в юбилейный, 60-й раз. На церемонии открытия выступал известный певец Рики Мартин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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