Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Чили более 20 полицейских пострадали в беспорядках

24.2.2020 20:08

Фото: vesti77.su



В результате беспорядков, охвативших несколько районов курортного города Винья-дель-Мар, где накануне начался музыкальный фестиваль с участием иностранных звезд, получили травмы не менее двадцати трех сотрудников полиции.



В частности, вандалы напали на отель "О'Хиггинс", передает ТАСС.



Как заявил мэр города Хорхе Мартинес, состояние трех полицейских, которые были доставлены в больницы с серьезными травмами, врачи оценивают как тяжелое.



Правоохранители задержали примерно пятнадцать наиболее активных участников беспорядков, начавшихся у отеля "О'Хиггинс". По данным МВД страны, злоумышленники из-за действий злоумышленников были повреждены вход и фасад гостиницы.



Силовикам пришлось эвакуировать всех сотрудников и постояльцев отеля, когда вандалы начали поджигать автомобили, припаркованные рядом со зданием. В общей сложности сгорели четыре машины.



Международный фестиваль песни в Винье-дель-Маре, стартовавший 23 февраля, в этом году проводится в юбилейный, 60-й раз. На церемонии открытия выступал известный певец Рики Мартин.



Автор: Злата Богатова

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