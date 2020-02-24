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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
24.2.2020 19:46
Фото: news-front.info
Балаганом назвала заявление Нидерландов о свидетеле запуска "Бука" в деле MH17 официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербек говорил на эту тему в эфире телевизионного канала CBS.
Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, расследование Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing в Донбассе превратили в некий балаган, несмотря на то, что речь идет о трагическом событии.
В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек дал интервью американскому телевизионному каналу CBS. В частности, он заявил о том, что имеется по меньшей мере один свидетель того, как запускалась ракета "Бук", поразившая пассажирский самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".
Пассажирский лайнер Boeing MH17 разбился в селе Грабово Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В ходе начатого расследования было установлено, что в самолет авиакомпании Malaysia Airlines попала ракета. Дискуссии о том, кем она могла быть выпущена, не прекращаются на протяжении нескольких лет.
Ранее появились сведения о том, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного "Бука" в районе крушения МН17.
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