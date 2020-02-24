Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Энтони Хопкинс перевоплотится в тренера Майка Тайсона

24.2.2020 00:07

Фото: shkola2-0.ru

Кас Д'Амато с Майком Тайсоном



Знаменитый британский артист Энтони Хопкинс в скором времени сыграет роль легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато, сотрудничавшего с Майком Тайсоном.



Как сообщает издание Deadline, режиссером картины, которую собирается выпустить Patriot Pictures, станет Ник Кассаветис, в прошлом снявший известные фильмы как "Дневник памяти", "Альфа Дог" и другие.



Прокомментировав предстоящую работу, Ник Кассаветис заявил, что речь идет о "сценарии мечты". Кинематографист подчеркнул, что очень рад возможности вместе с сэром Энтони создавать картину о двух его героях, "Касе Д'Амато и Майке Тайсоне - самом свирепом бойце в истории".



Энтони Хопкинс в прошлом еще никогда не перевоплощался в спортивного наставника, отмечает издание.



Основой этой ленты стал оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство".



Предполагается, что съемочный процесс стартует уже весной или летом этого года. Однако кто будет играть Майка Тайсона, пока еще остается неизвестным.



Автор: Злата Богатова

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