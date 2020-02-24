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Энтони Хопкинс перевоплотится в тренера Майка Тайсона


24.2.2020 00:07
Кас Д'Амато с Майком ТайсономФото: shkola2-0.ru
Кас Д'Амато с Майком Тайсоном

Знаменитый британский артист Энтони Хопкинс в скором времени сыграет роль легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато, сотрудничавшего с Майком Тайсоном.

Как сообщает издание Deadline, режиссером картины, которую собирается выпустить Patriot Pictures, станет Ник Кассаветис, в прошлом снявший известные фильмы как "Дневник памяти", "Альфа Дог" и другие.

Прокомментировав предстоящую работу, Ник Кассаветис заявил, что речь идет о "сценарии мечты". Кинематографист подчеркнул, что очень рад возможности вместе с сэром Энтони создавать картину о двух его героях, "Касе Д'Амато и Майке Тайсоне - самом свирепом бойце в истории".

Энтони Хопкинс в прошлом еще никогда не перевоплощался в спортивного наставника, отмечает издание.

Основой этой ленты стал оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство".

Предполагается, что съемочный процесс стартует уже весной или летом этого года. Однако кто будет играть Майка Тайсона, пока еще остается неизвестным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 236

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