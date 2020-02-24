|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Энтони Хопкинс перевоплотится в тренера Майка Тайсона
24.2.2020 00:07
Фото: shkola2-0.ru
Кас Д'Амато с Майком Тайсоном
Знаменитый британский артист Энтони Хопкинс в скором времени сыграет роль легендарного тренера по боксу Каса Д'Амато, сотрудничавшего с Майком Тайсоном.
Как сообщает издание Deadline, режиссером картины, которую собирается выпустить Patriot Pictures, станет Ник Кассаветис, в прошлом снявший известные фильмы как "Дневник памяти", "Альфа Дог" и другие.
Прокомментировав предстоящую работу, Ник Кассаветис заявил, что речь идет о "сценарии мечты". Кинематографист подчеркнул, что очень рад возможности вместе с сэром Энтони создавать картину о двух его героях, "Касе Д'Амато и Майке Тайсоне - самом свирепом бойце в истории".
Энтони Хопкинс в прошлом еще никогда не перевоплощался в спортивного наставника, отмечает издание.
Основой этой ленты стал оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство".
Предполагается, что съемочный процесс стартует уже весной или летом этого года. Однако кто будет играть Майка Тайсона, пока еще остается неизвестным.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|