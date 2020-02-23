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В Калифорнии опрокинулся пассажирский автобус: погибли три человека
23.2.2020 15:35
Фото: evpatoriatime.com
Смертельная авария случилась неподалеку от населенного пункта Фолбрук, сообщают американские СМИ со ссылкой на экстренные службы штата Калифорния.
По официальным данным, жертвами ДТП стали три человека, еще 18 доставлены в больницы с травмами.
Как указано в аккаунте в Twitter местной пожарной службы, авария произошла на шоссе 76, на расстоянии около 72 км к северу от города Сан-Диего на юге Калифорнии. Следовавший на большой скорости рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся.
От полученных ранений на месте аварии скончались три человека. Ранения получил двадцать один пассажир, восемнадцати потребовалась госпитализация.
Сведений о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. На месте происшествия работают специалисты, выясняя все обстоятельства трагического инцидента.
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