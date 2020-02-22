Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США обвинили РФ в кампании по дезинформации о коронавирусе

22.2.2020 21:33

Фото: worldenergynews.gr



В американском Госдепе полагают, что множество аккаунтов, якобы связанных с Российской Федерацией, ведут в социальных сетях масштабную и хорошо скоординированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.



Об этом сегодня сообщает агентство Франс Пресс, цитируя источники в ведомстве.



По мнению представителей Госдепартамента США, целью этих действий является попытка навредить имиджу Вашингтона. Дело в том, что в Сети активно продвигаются теории о причастности к вспышке COVID-19 Соединенных Штатов.



В результате перед американским дипломатическим ведомством стоит задача вести борьбу с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, якобы распространяющими дезинформацию о коронавирусе.



Как заявил и.о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер, РФ намеревается "посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри". При этом используются тайные и насильственные кампании, способные оказать пагубное влияние.



По последним официальным данным, которые предоставили власти Китая, в результате вспышки COVID-2019 умерли 2345 человека. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае составляет более 76 тыс. Вылечились и покинули больницы свыше 20,6 тыс. пациентов.



Автор: Злата Богатова

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