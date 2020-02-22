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В Сочи взяли под стражу главу Хостинского района
22.2.2020 20:47
Фото: kompromat.wiki
Суд вынес решение об аресте главы Хостинского района Сочи, удовлетворив ходатайство следствия, передают российские СМИ. Со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю уточняется, что в отношении чиновника ранее возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, минувшим летом местный житель направил в уполномоченные органы заявку на получение разрешения на индивидуальное жилищное строительство на территории Хостинского района. Ответа не последовало в течение довольно долгого периода, поэтому гражданин решил обратиться к главе администрации.
Глава района в беседе с местным жителем выразил готовность оказать помощь за вознаграждение. За миллион рублей, по словам чиновника, можно будет сохранить уже строящийся объекта, а еще за полмиллиона - получить разрешение на новый. В следственном ведомстве пояснили, что компетенцию главы районной администрации решение такого рода вопросов не входило, и он это знал.
После того, как местный житель рассказал в полиции о предложении чиновника, было начато расследование.
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