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Зеленский заверил, что накажет «вирусологов в спортивных костюмах»


06:30
Зеленский заверил, что накажет «вирусологов в спортивных костюмах»Фото: kapital.kz

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто причастен к организации беспорядков в Новых Санжарах.

Ранее жители этого поселка забросали камнями автобус с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из Китая.

Прокомментировав инцидент, украинский лидер назвал его очередным экзаменом для общества. Владимир Зеленский пообещал, что организаторов вчерашних беспорядков в поселке Новые Санжары под Полтавой, ожидает наказание.

По словам Зеленского, "кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству". Все, кому это было выгодно и все, кто в этом участвовал, будут привлечены к ответственности, заявил президент в своем видеообращении, которое было размещено в Facebook.

В минувший четверг в Харькове совершил посадку самолет, на котором из Уханя доставили 73 человека. После того, как эвакуированных на автобусах повезли в Новые Санжары Полтавской области, местные жители начали проявлять возмущение и недовольство. Попытавшись перекрыть дорогу к санаторию, они бросали в колонну камни, разбив окно в одном из автобусов.

В результате ЧП были ранены девять силовиков, пять из них госпитализированы. Полиция задержала 24 наиболее активных участников беспорядков. На текущий момент ситуация в Новых Санжарах полностью нормализовалась.

Ранее на обстановку в украинском поселке, куда доставляли эвакуированных их Уханя людей, обратила внимание ООН. Международная организация призвала Киев обеспечить безопасность всех, кто вынужден некоторое время провести в условиях карантина.

Автор: Злата Богатова

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