|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Зеленский заверил, что накажет «вирусологов в спортивных костюмах»
06:30
Фото: kapital.kz
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто причастен к организации беспорядков в Новых Санжарах.
Ранее жители этого поселка забросали камнями автобус с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из Китая.
Прокомментировав инцидент, украинский лидер назвал его очередным экзаменом для общества. Владимир Зеленский пообещал, что организаторов вчерашних беспорядков в поселке Новые Санжары под Полтавой, ожидает наказание.
По словам Зеленского, "кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству". Все, кому это было выгодно и все, кто в этом участвовал, будут привлечены к ответственности, заявил президент в своем видеообращении, которое было размещено в Facebook.
В минувший четверг в Харькове совершил посадку самолет, на котором из Уханя доставили 73 человека. После того, как эвакуированных на автобусах повезли в Новые Санжары Полтавской области, местные жители начали проявлять возмущение и недовольство. Попытавшись перекрыть дорогу к санаторию, они бросали в колонну камни, разбив окно в одном из автобусов.
В результате ЧП были ранены девять силовиков, пять из них госпитализированы. Полиция задержала 24 наиболее активных участников беспорядков. На текущий момент ситуация в Новых Санжарах полностью нормализовалась.
Ранее на обстановку в украинском поселке, куда доставляли эвакуированных их Уханя людей, обратила внимание ООН. Международная организация призвала Киев обеспечить безопасность всех, кто вынужден некоторое время провести в условиях карантина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|