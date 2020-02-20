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NYT рассказала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
09:35
Фото: livejournal.com
На прошлой неделе американская разведка предупредила законодателей в Конгрессе Соединенных Штатов о том, что Россия уже начинает вмешиваться в президентские выборы, которые пройдут в стране в этом году. Как пишет The New York Times, цитируя сразу пять осведомленных источников, российская сторона намеревается помочь действующему американскому президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
В публикации отмечается, что еще 13 февраля официальный представитель американской разведки Шелби Пирсон во время брифинга рассказала законодателям о соответствующих выводах разведывательного сообщества. По мнению спецслужб, РФ сейчас уже начинает попытки повлиять на ход выборов, чтобы помочь Трампу выиграть.
Республиканцы и демократы, в свою очередь, обратились к разведке с просьбой предоставить им материалы, которые могут служить доказательством таких утверждений. Как скоро конгрессмены смогут с ними ознакомиться, пока остается неизвестным.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование, если основатель портала Wikileaks заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.
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