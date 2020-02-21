|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Белый дом решительно опроверг сведения о планах Трампа помиловать Ассанжа
21.2.2020 06:59
Фото: bryansktoday.ru
Полностью недостоверной назвала статью, опубликованную The Guardian, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает ТАСС.
Как сообщила представительница администрации президента США в беседе с журналистами, Дональд Трамп едва знаком с Даной Рорабакером.
Главе Соединенных Штатов лишь известно, что в прошлом Дана Рорабакер являлся конгрессменом. Дональд Трамп никогда не говорил с ним н ни на эту тему, ни какую-то другую тему, подчеркнула Стефани Гришэм. Недавнюю публикацию в The Guardian она назвала "полной фабрикацией и полной ложью", вероятно, со стороны Национального комитета Демократической партии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование, если основатель портала Wikileaks заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США. Отмечалось, что сведения поступили от адвоката Эдварда Фитцжеральда, который представляет интересы основателя портала Wikileaks. По его словам, предложение Трампа его клиенту было передано конгрессменом-республиканцем Даной Рорабахером. Это произошло в конце лета 2017 года. В тот период Ассанж еще оставался в посольстве Эквадора в британской столице.
Напомним, задержанного в Лондоне прошлой весной Ассанжа в Соединенных Штатах хотят обвинить по восемнадцати пунктам. В случае, если дело дойдет до суда, его могут приговорить к 175 годам заключения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|